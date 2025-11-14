Тюмень получила паспорт готовности объектов теплоснабжения к зиме

Подготовка к отопительному сезону завершилась в Тюмени, и город получил паспорт всех объектов теплоснабжения, соответствующих требованиям работы в зимний период. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городской администрации.
Глава Тюмени Максим Афанасьев отметил, что получение паспорта готовности означает, что все ресурсоснабжающие организации прошли тщательную проверку и соответствуют установленным стандартам безопасности и надежности. Во время подготовки к отопительному сезону было проведено семь этапов гидравлических испытаний, заменено около 17,3 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, построено 5 км теплотрасс и реконструированы две муниципальные котельные на улицах Механизаторов и Ершова.
«Особое внимание в этом году было уделено обеспечению работоспособности социальных учреждений. После проверки готовность подтвердили 196 учреждений общего назначения и 139 учреждений социальной сферы, что гарантирует стабильное функционирование объектов здравоохранения, образования и культуры в зимний период», — подчеркнул Максим Афанасьев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.