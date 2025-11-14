Тюмень получила паспорт готовности объектов теплоснабжения к зиме

Глава Тюмени Максим Афанасьев отметил, что получение паспорта готовности означает, что все ресурсоснабжающие организации прошли тщательную проверку и соответствуют установленным стандартам безопасности и надежности. Во время подготовки к отопительному сезону было проведено семь этапов гидравлических испытаний, заменено около 17,3 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, построено 5 км теплотрасс и реконструированы две муниципальные котельные на улицах Механизаторов и Ершова.