Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с унижением ребенка-аутиста в Москве

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль историю с издевательствами и унижениями в отношении мальчика-аутиста со стороны других детей.
Омбудсмен рассказала, что до нее дошла страшная история об издевательствах подростков над ребенком с аутизмом во дворе дома в столице.
«Сейчас моя задача — выйти на школу, найти этих подростков и их семьи, поговорить с ними. Это должно быть не наказание, а осознание. Мы должны научить детей состраданию и уважению. Я уже связалась с комиссией по делам несовершеннолетних и школьной службой. Эту историю мы не оставим», — написала Ярославская в своём Telegram-канале.
Уполномоченный по правам ребенка отметила, что нашла пострадавшего ребенка и его семью, мальчик живет с отцом.
«Я потратила сутки, чтобы найти этого ребёнка и его семью. И выяснилось вот что: два года назад он потерял маму, год назад — бабушку. Остался с папой, которому самому сейчас невероятно тяжело. Но, несмотря ни на что, отец очень старается, воспитывает сына, заботится, занимается с ним. В школе, где учится мальчик, всё в порядке — это специализированное учреждение, педагоги нашли к нему подход, там его понимают и поддерживают. А вот во дворе — происходит трагедия. Старшие ребята из соседних домов решили, что могут издеваться над тем, кто слабее», — рассказала она.