В Суворовском после раскопок найдены следы древних поселений

Во время раскопок археологи обнаружили погребения трех эпох бронзового века: раннюю (XXX-XXV вв. до н.э.), среднюю (XXV-XX вв. до н.э.) и позднюю (XV в. до н.э.). Кроме того, неподалеку было найдено разоренное погребение времен Золотой Орды (XIII в. н.э.), обустроенное с использованием каменной опоры (крепиды), фрагменты которой сохранились после уничтожения древних курганов сельскохозяйственной распашкой. Ранее эти поля использовались в земледелии, поэтому первоначальные насыпи курганов пострадали и были почти полностью утрачены.