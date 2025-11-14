В Суворовском после раскопок найдены следы древних поселений

В Ростове на территории курганного могильника «Суворовский II» обнаружены следы поселений трех различных периодов бронзового века, а также времен Золотой Орды. Работы были проведены специалистами автономного областного госучреждения культуры «Донское наследие» по заказу застройщика «ВКБ-Новостройки».
Во время раскопок археологи обнаружили погребения трех эпох бронзового века: раннюю (XXX-XXV вв. до н.э.), среднюю (XXV-XX вв. до н.э.) и позднюю (XV в. до н.э.). Кроме того, неподалеку было найдено разоренное погребение времен Золотой Орды (XIII в. н.э.), обустроенное с использованием каменной опоры (крепиды), фрагменты которой сохранились после уничтожения древних курганов сельскохозяйственной распашкой. Ранее эти поля использовались в земледелии, поэтому первоначальные насыпи курганов пострадали и были почти полностью утрачены.
Общая площадь раскопок составила почти шесть тысяч квадратных метров. Было обнаружено 39 погребений различных эпох, на примере которых можно отследить эволюцию ярких погребальных традиций древности в этом историческом месте с течением времени.
Фото: предоставлено ГАУК РО «Донское наследие».
Все найденные археологами артефакты автоматически становятся собственностью государства. После завершения анализов и составления отчета коллекция поступит в фонды Ростовского краеведческого музея, обогатив собрание памятников древности, которые бережно хранят память о богатой истории донского края.
Также они могут стать частью проекта «Школа под открытым небом», который сейчас разрабатывает «ВКБ-Новостройки» совместно с музейным сообществом города. Этот уникальный образовательный формат позволит преподавателям проводить уроки истории для школьников и студентов на наглядных примерах и пособиях. Частично проект уже создан в процессе строительства парка им. 70-летия Победы в Суворовском.