В Омске завершился девятый сезон проекта для студентов «Вектор успеха»

«Наша команда впервые принимала участие в таком проекте, нам очень понравилось, как проходили наши занятия. Идея бизнес-проекта появилась у меня благодаря моим впечатлениям от скатов. Я жила все детство в Индонезии и как никто другой люблю океан, а идею с интерактивной экспозицией мы развили уже в ходе участия в “Векторе успеха”», — поделилась впечатлениями участница команды-победителя Алиса Праведная.