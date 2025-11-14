В Омске завершился девятый сезон проекта для студентов «Вектор успеха»

Девятый сезон образовательного проекта «Вектор успеха» прошел в Омске в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в правительстве Омской области.
Участниками проекта стали студенты из Омского авиационного колледжа, Омского технологического колледжа, Колледжа инновационных технологий, экономики и коммерции, а также Омского автотранспортного колледжа. Они прошли образовательные курсы на площадках своих учебных заведений, изучили такие темы, как генерация бизнес-идей, целеполагание, разработка бизнес-модели и презентация проектов. Затем студенты распределились на команды и разработали 14 бизнес-проектов, которые представили на конкурсе.
Все финалисты конкурса получили дипломы и сертификаты о прохождении образовательного курса, а победители — ценные подарки от организаторов. Первое место занял проект Coral reef. Его авторы предлагают создать в Омске уникальное пространство, где главными обитателями станут безопасные для человека скаты-манты и медузы. Проект предполагает полное погружение в морскую атмосферу и будет интересен как детям, так и взрослым.
«Наша команда впервые принимала участие в таком проекте, нам очень понравилось, как проходили наши занятия. Идея бизнес-проекта появилась у меня благодаря моим впечатлениям от скатов. Я жила все детство в Индонезии и как никто другой люблю океан, а идею с интерактивной экспозицией мы развили уже в ходе участия в “Векторе успеха”», — поделилась впечатлениями участница команды-победителя Алиса Праведная.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.