В колледже города Юрги Кузбасса провели профпробы для школьников

Ученики школ № 14, 2 и Гимназии города Юрги в Кузбассе посетили Юргинский технологический колледж и прошли профессиональные пробы по кулинарному искусству. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в городской администрации.
В частности, учащиеся школ № 14 и 2 попробовали изготовить конфеты ручной работы. Они самостоятельно расплавили шоколад, залили его в формы и продегустировали свои сладости.
Для учеников гимназии такжe был провeден мастер-класс по изготовлению пиццы и булочек. Под руководством профессионалов дети научились не только работать с тестом, но и подбирать идеальные начинки.
«Сам процесс приготовления был полон восторга и веселья. Смех, азарт и яркие эмоции сопровождали каждое действие. В конце занятия наши маленькие повара с огромным удовольствием дегустировали свои кулинарные произведения — и, надо сказать, все получилось очень вкусно», — отметила заместитель директора Юргинского технологического колледжа по учебно-воспитательной работе Елена Ермоленко.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.