В Екатеринбурге за 180 миллионов выкупили изъятую усадьбу Миллера

В Екатеринбурге за 180 миллионов рублей продали «Особняк статского советника Ф. Л. Миллера». Это следует из данных сайта торгов. Напомним, что объект культурного наследия выставило на аукцион Министерство по управлению государственным имуществом в октябре 2025 года.