В Екатеринбурге за 180 миллионов выкупили изъятую усадьбу Миллера

В Екатеринбурге за 180 миллионов рублей продали «Особняк статского советника Ф. Л. Миллера». Это следует из данных сайта торгов. Напомним, что объект культурного наследия выставило на аукцион Министерство по управлению государственным имуществом в октябре 2025 года.
Всего на торги заявились семь участников, из них три компании: «Стройинвест», «Геометрия» и «Торговый дом “Спектр”. По результатам аукциона победителем стала компания “Торговый дом “Спектр”.
Исходя из открытых данных, «Торговый дом “Спектр” занимается оптовой торговлей непродовольственными потребительскими товарами. Новому владельцу необходимо восстановить здание — в ходе ненадлежащей эксплуатации оно сохранилось только на 25%.
Напомним, что «Особняк статского советника Ф. Л. Миллера» был изъят через суд у религиозной организации «Региональное духовное управление мусульман Свердловской области». Там они хотели открыть национальный духовный центр.