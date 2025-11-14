В городе Бодайбо Иркутской области состоялся семейный фестиваль ГТО

Семейный фестиваль комплекса ГТО прошел в городе Бодайбо. Мероприятие было организовано в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в Министерстве спорта Иркутской области.
Участниками состязаний стали 19 команд из Бодайбо и Бодайбинского района. Родители и дети сдавали такие нормативы ГТО, как прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине. За каждое выполненное упражнение семьи получали баллы.
По итогам фестиваля победу одержала семья Номогоевых, второе место заняла семья Поповых, на третьем месте оказалась семья Григорьевых. Каждый участник мероприятия получил сертификат, а победители и призеры были отмечены грамотами.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.