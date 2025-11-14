В городе Бодайбо Иркутской области состоялся семейный фестиваль ГТО

Участниками состязаний стали 19 команд из Бодайбо и Бодайбинского района. Родители и дети сдавали такие нормативы ГТО, как прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине. За каждое выполненное упражнение семьи получали баллы.