В Нальчике обновят водозабор «Головной»

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» пройдут на водозаборе «Головной» в Нальчике. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
В перечень работ входит не только обновление водозабора, но и модернизация водоочистной станции и технологических комплексов предварительной водоподготовки. Завершение реконструкции запланировано на 2027 год. В результате ввода в эксплуатацию нового водозабора город сможет обеспечить чистой питьевой водой 17,5 тыс. местных жителей.
Все необходимые конкурсные процедуры уже завершены, выбран подрядчик. Специалисты приступили к подготовительным мероприятиям, которые в дальнейшем обеспечат высокое качество строительных работ.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.