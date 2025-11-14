Фильм по книге Евгения Водолазкина «Авиатор» выходит в прокат 20 ноября

В своей большей части сегодняшнее кино ориентировано на прибыль, кассовые сборы, возврат вложений. «Авиатор» же снимали не ради этого, из него не стремились сделать блокбастер. Вся команда — и продюсер, и режиссер, и артисты, — настолько была увлечена философией фильма, проблемами, которые поднимает роман, и которые волнуют каждого человека, если он способен чувствовать и рассуждать, что главным было донести эту историю до зрителя, включить зрителя в разговор на тему времени и невозможности исправить ошибки прошлого. Жить нужно «здесь и сейчас», в настоящем, не откладывать ничего на будущее, потому что будущее может не наступить или наступить с опозданием. Времени нет. Есть лишь момент, который нужно успеть зафиксировать.