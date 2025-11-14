Владимир Путин присвоил Айдару Галимову звание Заслуженного работника культуры России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении народному артисту Башкирии и Татарстана Айдару Галимову почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Также глава государства удостоил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени главу администрации Кармаскалинского района Альфира Сабирова. Высокая награда вручена за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
