На проспекте 60-летия СССР в Биробиджане обновят трубы водоснабжения

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» пройдут на проспекте 60-летия СССР в Биробиджане. Там заменят изношенные трубы холодного водоснабжения, сообщили в департаменте по организации проектной деятельности правительства Еврейской автономной области.
«Пока отключение холодной воды не планируется. Вскрывать грунт на всей протяженности дороги специалисты не планируют, так как работы будут проводить методом горизонтально-направленного бурения. Такой способ впервые будет применен не только в городе, но и во всей области», — отмечается в сообщении.
По словам подрядчика, применение метода горизонтально-направленного бурения позволяет проложить трубу, не вскрывая поверхность почвы. Широкое применение такая технология получила при прокладке коммуникаций под автомобильными и железными дорогами, реками, озерами и в плотной городской или загородной застройке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.