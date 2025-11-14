Эксперт рассказал, где искать грибы в Крыму и какие самые редкие

«Последние три года грибов в Крыму особо не было из-за засухи. Однако в этом году ситуация на полуострове постепенно восстанавливается. Сейчас пошли привычные лесные грибы: мышата, маслята. А вот шампиньоны, белые горные грибы и гигантская говорушка пока встречаются редко — не в тех объемах, как лет пять назад. Пока грибного бума нет», — отметил он.