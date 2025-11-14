Эксперт рассказал, где искать грибы в Крыму и какие самые редкие

Организатор грибных туров на полуострове Артем Арцыбашев в беседе с «Крымской газетой» рассказал о лучших местах для сбора грибов и какие из них самые редкие.
«Последние три года грибов в Крыму особо не было из-за засухи. Однако в этом году ситуация на полуострове постепенно восстанавливается. Сейчас пошли привычные лесные грибы: мышата, маслята. А вот шампиньоны, белые горные грибы и гигантская говорушка пока встречаются редко — не в тех объемах, как лет пять назад. Пока грибного бума нет», — отметил он.
По его словам, сезон маслят подходит к концу — их собирали в основном в Бахчисарайском районе и на плато Караби-яйила.
Самыми редкими и ценными в Крыму считаются белый горный гриб и гриб-головач.
«Если в Крыму находишь белый горный гриб или гриб-головач, то это джекпот! Они встречаются редко, но могут вырастать до двух килограммов, достигая размеров баскетбольного мяча. Опытные грибники нарезают их стейками, запекают в сливочном масле или жарят в кляре, — поделился наш собеседник», — сказал Арцыбашев.
Эксперт отметил, что лучше всего ехать в район Судака и на плато Краби-яйла, где частые туманы, высокая влажность и мягкий температурный режим создают идеальные условия. Грибы растут быстро — новые появляются буквально за ночь. Сезон продлится до первых холодов.