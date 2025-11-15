В донском регионе заработал сервис поиска эвакуированных автомобилей

В Ростовской области запущен онлайн-сервис для поиска эвакуированных автомобилей. Об этом сообщила заместитель губернатора и министр транспорта региона Алена Беликова.
Теперь автовладельцы могут быстро узнать, где находится их автомобиль, через специальный онлайн-сервис, сообщает минтранспорта.
Система позволяет по госномеру автомобиля узнать причину и время эвакуации, а также его текущее местоположение. В течение получаса после эвакуации информация становится доступна в онлайн-режиме. Ранее жителям области приходилось обращаться в полицию и тратить много времени на получение этих данных, что создавало неудобства и дополнительную нагрузку на правоохранительные органы.