В донском регионе заработал сервис поиска эвакуированных автомобилей

Система позволяет по госномеру автомобиля узнать причину и время эвакуации, а также его текущее местоположение. В течение получаса после эвакуации информация становится доступна в онлайн-режиме. Ранее жителям области приходилось обращаться в полицию и тратить много времени на получение этих данных, что создавало неудобства и дополнительную нагрузку на правоохранительные органы.