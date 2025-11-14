8 баллов: в очередной вечер пятницы Уфа снова застыла в огромных заторах

Сегодня вечером, 14 ноября, в Уфе фиксируются восьмибалльные пробки. Такую оценку дорожной ситуации в столице Башкирии дает сервис «Яндекс. Пробки».
По данным сервиса, пробки образуются на многих улицах города. Заторы наблюдаются на улицах Софьи Перовской, Мубарякова, Бельской, Пугачева, Воровского, Менделеева, Сочинской, Бакалинской, Степана Кувыкина, Минигали Губайдуллина, Степана Злобина, Сагит Агиша, 50-летия Октября, Карла Маркса, Большой Гражданской, Аксакова, Ленина Седова, Сельской Богородской, Новоженова, Трамвайной, Вологодской, Первомайской, Уфимском шоссе, Интернациональной, Комсомольской, Шафиева, 50 лет СССР, Революционной, Кирова, Чернышевского, Цюрупы, Заки Валиди, Кировоградской, Бабушкина, Пархоменко, проспекте Октября, бульваре Ибрагимова и других.
Согласно прогнозу «Яндекс. Пробки», ситуация на дорогах города должна нормализоваться к 19:00.
