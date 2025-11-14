Откуда выражение «тварь я дрожащая или право имею»

Фраза «Тварь я дрожащая или право имею» стала такой известной, потому что она задает страшный, но вечный вопрос: а есть ли у человека право переступать через других людей ради своих идей? Роман дает четкий ответ: нет. Никакая высокая цель не стоит человеческой жизни, а деление людей на «высших» и «низших» приводит только к страданию.