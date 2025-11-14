Откуда выражение «тварь я дрожащая или право имею»

Каждый слышал фразу «Тварь я дрожащая или право имею», но не все помнят, откуда она. Это слова Родиона Раскольникова, героя романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Эта фраза — суть всей его трагической истории.
Что имел в виду Раскольников?
Простыми словами, Раскольников придумал теорию: все люди делятся на два сорта:
«Право имеющие» («Наполеоны», великие люди). Им можно всё — нарушать законы и мораль, если это нужно для великой цели. Они не «твари», а вершители судеб.
«Твари дрожащие» (обычные люди). Они должны слушаться законов, жить скромно и «дрожать» перед сильными.
Убийство старухи для Раскольникова — не просто ограбление. Это эксперимент над самим собой. Герой хотел найти ответ на вопрос, кем он сам является — обычным, слабым человеком («тварь дрожащая») или исключительной личностью, которая «имеет право» на преступление.
Откуда взялись сами слова «тварь дрожащая»?
Этот образный оборот Достоевский взял из стихотворения Пушкина «Подражания Корану», где есть строка «Дрожащей твари проповедуй». Но Раскольников изменил его смысл. У Пушкина — речь о проповеди для смиренных верующих, а у Раскольникова «тварь дрожащая» — это презрительное название для жалких, заурядных людей.
В чем смысл фразы «тварь я дрожащая или право имею»?
Достоевский всем романом показывает, что теория Раскольникова — чудовищна и нежизнеспособна. Совесть не дает ему жить спокойно, и он сходит с ума от ужаса содеянного.
Фраза «Тварь я дрожащая или право имею» стала такой известной, потому что она задает страшный, но вечный вопрос: а есть ли у человека право переступать через других людей ради своих идей? Роман дает четкий ответ: нет. Никакая высокая цель не стоит человеческой жизни, а деление людей на «высших» и «низших» приводит только к страданию.