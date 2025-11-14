Юрия Дудя заочно приговорили к 1 году 10 месяцам колонии

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Мировой суд столичного судебного участка № 359 заочно приговорил блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) к 1 году 10 месяцам колонии общего режима и признал его виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.