Юрия Дудя заочно приговорили к 1 году 10 месяцам колонии

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Мировой суд столичного судебного участка № 359 заочно приговорил блогера Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) к 1 году 10 месяцам колонии общего режима и признал его виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Источник: РИА "Новости"

«Обвиняемый Дудь признан виновным, судом ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев колонии общего режима заочно», — сообщили в суде.

Дудь заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск.