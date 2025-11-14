С 15 ноября третий энергоблок Ростовской АЭС остановят на плановый ремонт

15 ноября 2025 года на Дону на планово-предупредительный ремонт остановят энергоблок № 3 Ростовской АЭС. Эту информацию подтвердили в управлении коммуникаций атомной станции.
Планируется капитальный ремонт реактора. В частности, специалисты собираются полностью выгрузить топливо, отремонтировать главное оборудование и системы безопасности. Также должны выполнить работы по обновлению схемы электропитания и системы аварийного электроснабжения энергоблоков.
Добавим, энергоблок № 3 Ростовской АЭС ввели в эксплуатацию в сентябре 2015 года. С момента пуска он выработал более 83,8 млрд кВтч электроэнергии. В настоящее время все блоки АЭС работают в штатном режиме и в соответствии с утвержденным графиком нагрузки.
Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе атомной станции и на прилегающей территории не превышает естественных значений.
