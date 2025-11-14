С 15 ноября третий энергоблок Ростовской АЭС остановят на плановый ремонт

Добавим, энергоблок № 3 Ростовской АЭС ввели в эксплуатацию в сентябре 2015 года. С момента пуска он выработал более 83,8 млрд кВтч электроэнергии. В настоящее время все блоки АЭС работают в штатном режиме и в соответствии с утвержденным графиком нагрузки.