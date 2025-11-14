В школе имени Пахмутовой в Волгограде провели урок о творчестве композитора

Детям рассказали о ее жизни, в том числе и о военном детстве. Ребята посмотрели фрагменты сюжета о визите Александры Пахмутовой в Волгоград — народная артистка СССР посетила город-герой в год своего юбилея. Также послушали и исполнили такие песни, как «Нежность», «Поклонимся великим тем годам», «На Мамаевом кургане тишина», и детские композиции: «Орлята учатся летать» и «Звездопад» — гимн лагеря «Орленок».