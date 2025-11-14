В школе имени Пахмутовой в Волгограде провели урок о творчестве композитора

Шестиклассникам из волгоградской школы № 7 имени А. Н. Пахмутовой провели урок музыки, посвященный творчеству и личности композитора, сообщили в комитете образования и науки Волгоградской области. Сохранение традиций и патриотическое воспитание являются приоритетом нацпроекта «Молодежь и дети».
Детям рассказали о ее жизни, в том числе и о военном детстве. Ребята посмотрели фрагменты сюжета о визите Александры Пахмутовой в Волгоград — народная артистка СССР посетила город-герой в год своего юбилея. Также послушали и исполнили такие песни, как «Нежность», «Поклонимся великим тем годам», «На Мамаевом кургане тишина», и детские композиции: «Орлята учатся летать» и «Звездопад» — гимн лагеря «Орленок».
Во время музыкального занятия также обсудили вклад композитора в киноискусство. Школьники узнали, к каким фильмам Александра Пахмутова написала музыку, и подробно остановились на кинокартине «Девчата». Финалом урока стало обсуждение темы Олимпиады-80 и прослушивание легендарных песен «Прощай, Москва!» и «Герои спорта». После ребята посетили тематическую фотовыставку в стенах школы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.