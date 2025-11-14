В Калининградской области в 2026 году улучшат здоровье еще 200 будущих мам

Министерство социальной политики Калининградской области поделилось итогами реализации программы оздоровления беременных женщин по нацпроекту «Семья» за 2025 год. В 2026 мероприятия будут продолжены, сообщили в ведомстве.
«Программа востребована среди жительниц региона. Она реализуется с 2019 года, за это время услугами воспользовались порядка тысячи будущих мам. В 2026 году программа будет продолжена. Оздоровительные путевки получат не менее двухсот будущих мам», — рассказала министр социальной политики Анжелика Майстер.
В этом году женщины отдыхали в Светлогорском социально-оздоровительном центре «Мечта» в течение 12 дней. Они слушали курсы по подготовке к родам, на которых получали информацию об особенностях первых месяцев жизни малыша, грудном вскармливании, а также посещали лечебно-оздоровительные процедуры. Консультации вели гинеколог, психолог, неонатолог и другие специалисты.
Уточняется, что услугой могут воспользоваться женщины со сроком беременности не менее семи недель, постоянно проживающие в Калининградской области, находящиеся на учете и под наблюдением в государственной медицинской организации. Документы в центре социальной поддержки населения будут приниматься со следующего года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.