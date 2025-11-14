В Калининградской области в 2026 году улучшат здоровье еще 200 будущих мам

В этом году женщины отдыхали в Светлогорском социально-оздоровительном центре «Мечта» в течение 12 дней. Они слушали курсы по подготовке к родам, на которых получали информацию об особенностях первых месяцев жизни малыша, грудном вскармливании, а также посещали лечебно-оздоровительные процедуры. Консультации вели гинеколог, психолог, неонатолог и другие специалисты.