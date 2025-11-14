В Челябинске состоялась научно‑практическая конференция по пульмонологии

Ежегодная областная научно-практическая конференция по вопросам пульмонологии прошла 7 ноября в Челябинске в конгресс‑холле «Малахит» в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
На мероприятии обсудили современные подходы к диагностике и лечению заболеваний органов дыхания, внедрение новейших методик скрининга и реабилитации пациентов. Также участники обменялись клиническими наблюдениями, представили результаты исследований и поделились практическими алгоритмами ведения пациентов с хроническими заболеваниями легких. Уточним, конференция организована Институтом пульмонологии Южно‑Уральского государственного медицинского университета.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.