Горелкин: запрет авторизации через иностранные сервисы не коснется обычных пользователей

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что внесенный сегодня на рассмотрение законопроект о запрете авторизации через иностранные сервисы не коснется «обычных пользователей».

Источник: Freepik

«Обычных пользователей интернета это не коснется — только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют закон, — написал депутат в Telegram-канале. — Инициатива направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран».

Внесенный в Госдуму законопроект предполагает штрафы до 700 тыс. руб. за несоблюдение правил в сфере авторизации пользователей. В соответствии с изменениями в Федеральном законе № 406 от 1 декабря 2023 года, вход и регистрация на всех российских ресурсах через иностранные сервисы, включая Apple ID и Google, запрещена.

В сегодняшний законопроект депутатов также включены административные штрафы для сервисов, применяющих рекомендательные технологии по подбору контента. К таковым, в частности, относятся стриминговые сервисы (например, YouTube). Сервисы будут наказывать в том случае, если их рекомендации будут предоставлять пользователю информацию с нарушением законодательства РФ. Штраф за первое нарушение — до 700 тыс. руб., за повторное — 1,4 млн руб.