Горелкин: запрет авторизации через иностранные сервисы не коснется обычных пользователей

В сегодняшний законопроект депутатов также включены административные штрафы для сервисов, применяющих рекомендательные технологии по подбору контента. К таковым, в частности, относятся стриминговые сервисы (например, YouTube). Сервисы будут наказывать в том случае, если их рекомендации будут предоставлять пользователю информацию с нарушением законодательства РФ. Штраф за первое нарушение — до 700 тыс. руб., за повторное — 1,4 млн руб.