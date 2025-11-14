В России проведут эксперимент по маркировке бакалейной продукции

с 1 марта 2025 года для отдельных видов бакалейной и пищевой продукции была введена обязательная маркировка. В перечень такой продукции, в частности, вошли чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы, готовый попкорн, а также соусы, специи, приправы и пряности, а с 1 сентября 2025 года маркировка была расширена на какао, чай, кофе и цикорий.