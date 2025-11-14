В Подмосковье заработал голосовой помощник для таксистов

«Голосовой помощник работает на основе искусственного интеллекта. Сейчас в его базе знаний хранятся ответы на более чем 200 вопросов, а сам робот способен самостоятельно обучаться. Минтранс совместно с Госстройнадзором постоянно совершенствуют возможности голосового помощника, добавляя новые вопросы и ответы. Разработка позволит отвечать на несколько звонков сразу, что сэкономит в среднем более 17,5 тыс. рабочих часов, а специалисты будут сосредоточены на сложных вопросах», — привели в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина.