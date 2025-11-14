На выходных центр Омска останется без холодной воды

Ремонтные работы также будут продолжены на следующей неделе. 20 ноября, с 10:00 до 20:00 они пройдут на водопроводе по улице 2-я Трамвайная. Воды в это время не будет в 13 многоквартирных домах, 4 социальных объектах по адресам: — ул. 2-я Трамвайная, 12, 26, 27, 28, 39, 41; — ул. 5-я Марьяновская, 4/2, 4а, 4б, 46, 46к5, 46к6; — ул. 4-я Марьяновская, 1, 2, 4, 4а, 6; — ул. 1-я Красной Звезды, 51; — частный сектор от ул. 4-я Марьяновская-Войкова до ул. 4-ой Марьяновской — 2-я Трамвайная. Машину с питьевой водой сотрудники водоканала установят по двум адресам: на улице 2-я Трамвайная, 27 с 10:00 до 15:00 и на улице 2-я Трамвайная, 39 с 15:00 до окончания работ.