На выходных центр Омска останется без холодной воды

В воскресенье, 17 ноября, часть центральных улиц Омска останется без холодной воды. Как сообщили в омском Росводоканале, отключения связаны с ремонтов водопровода по улице 6-я Северная.
Работы будут проводиться с 10:00 до 23:00. Под отключение попадают 11 многоквартирных домов, 20 административных зданий, 2 социальных объекта по адресам: — ул. Кемеровская, 1, 1/1, 1/1а, ½, ⅓, 2, 2а, 4/3, 8, 8а; — наб. Тухачевского, 24; — ул. Красный путь, 101, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 101а, 103, 103/3, 103/4, 105, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105а, 105б, 105 В, 105п, 107, 107/1, 109, 111, 111/1; — ул. 6-я Северная, 1, 1а, 1 В, 2, 3; — частные дома по ул. 8-я Северная и 1-й Коллективный переулок.
Ремонтные работы также будут продолжены на следующей неделе. 20 ноября, с 10:00 до 20:00 они пройдут на водопроводе по улице 2-я Трамвайная. Воды в это время не будет в 13 многоквартирных домах, 4 социальных объектах по адресам: — ул. 2-я Трамвайная, 12, 26, 27, 28, 39, 41; — ул. 5-я Марьяновская, 4/2, 4а, 4б, 46, 46к5, 46к6; — ул. 4-я Марьяновская, 1, 2, 4, 4а, 6; — ул. 1-я Красной Звезды, 51; — частный сектор от ул. 4-я Марьяновская-Войкова до ул. 4-ой Марьяновской — 2-я Трамвайная. Машину с питьевой водой сотрудники водоканала установят по двум адресам: на улице 2-я Трамвайная, 27 с 10:00 до 15:00 и на улице 2-я Трамвайная, 39 с 15:00 до окончания работ.
21 ноября, с 10:00 до 23:00 ремонтные работы пройдут на водопроводе по Красному пути. В это время холодной воды не будет в доме по адресу 4-я Северная, 6.