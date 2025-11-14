В Новосибирске состоялся научно-производственный форум «Золотая долина»

Мероприятие провели на базе Новосибирского государственного университета 13 и 14 ноября. Всего форум собрал более тысячи участников, среди которых — ученые, инженеры, предприниматели и студенты. Программа был сфокусирована на важных для страны направлениях: от искусственного интеллекта, микроэлектроники и энергетики до беспилотных систем, медицины долголетия и технологий «умного города». В течение двух дней работа велась по шести секциям: «Авиация и беспилотные системы», «Микроэлектроника и критические технологии», «Энергетика», «Инновации в промышленности», «Медицина и долголетие», «Технологии “умного города” и ИИ».