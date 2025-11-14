В Новосибирске состоялся научно-производственный форум «Золотая долина»

Форум «Золотая долина» провели в Новосибирске в третий раз, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Среди важных вопросов — подготовка кадров для критически важных отраслей экономики, что соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
Мероприятие провели на базе Новосибирского государственного университета 13 и 14 ноября. Всего форум собрал более тысячи участников, среди которых — ученые, инженеры, предприниматели и студенты. Программа был сфокусирована на важных для страны направлениях: от искусственного интеллекта, микроэлектроники и энергетики до беспилотных систем, медицины долголетия и технологий «умного города». В течение двух дней работа велась по шести секциям: «Авиация и беспилотные системы», «Микроэлектроника и критические технологии», «Энергетика», «Инновации в промышленности», «Медицина и долголетие», «Технологии “умного города” и ИИ».
«Этот форум — наглядное воплощение нашей ключевой задачи: интеграции академической науки, высшего образования и высокотехнологичного бизнеса. Наша общая цель — выстроить эффективные “технологические лифты”, которые позволят новосибирским ноу-хау быстро проходить путь от научной идеи и лабораторного образца до востребованного продукта на мировом рынке. Именно здесь, на площадке форума, закладываются основы для их запуска», — подчеркнул министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.