Один БПЛА уничтожили в небе над Ростовской областью утром 14 ноября

Обновленная информация о работе ПВО на Дону поступила от Минобороны России.

Источник: Комсомольская правда

Один БПЛА сбили в Ростовской области в первой половине дня 14 ноября, в период с 8 до 12 часов. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны России.

Речь идет о беспилотном летательном аппарате самолетного типа.

Напомним, в ночь на 14 ноября в регионе ликвидировали семь БПЛА. Воздушную атаку отразили в Шолоховском, Каменском, Чертковском, Боковском, Усть-Донецком и Миллеровском районах. Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется.

