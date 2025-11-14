Один БПЛА уничтожили в небе над Ростовской областью утром 14 ноября

Один БПЛА сбили в Ростовской области в первой половине дня 14 ноября, в период с 8 до 12 часов. Об этом говорится в телеграм-канале Минобороны России.
Речь идет о беспилотном летательном аппарате самолетного типа.
Напомним, в ночь на 14 ноября в регионе ликвидировали семь БПЛА. Воздушную атаку отразили в Шолоховском, Каменском, Чертковском, Боковском, Усть-Донецком и Миллеровском районах. Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется.
