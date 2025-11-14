В Тюмени обсудят развитие креативных кластеров

На лектории обсудят функции креативных кластеров в городской среде, например, создание новых мест для досуга, работы и общения, а также формирование среды для генерации идей, коллабораций и стартапов в креативных индустриях. Также участникам расскажут, как кластеры объединяют художников, дизайнеров, IT‑специалистов, предпринимателей, стимулируя междисциплинарные проекты. Спикерами станут куратор дизайн-резиденции Flacon space х Парковый Марина Сваткова, управляющая событийным пространством «Артхаб» Дарья Аксенова, а также проектный продюсер молодежной резиденции «Башня» Татьяна Обухова. Начало в 18:00, необходима предварительная регистрация по ссылке.