В Тюмени обсудят развитие креативных кластеров

Предпринимателей Тюменской области приглашают в Музейный комплекс имени И. Я. Словцова 19 ноября на лекторий «Креативные кластеры. Как творческие пространства влияют на развитие городов», сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Мероприятие соответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
На лектории обсудят функции креативных кластеров в городской среде, например, создание новых мест для досуга, работы и общения, а также формирование среды для генерации идей, коллабораций и стартапов в креативных индустриях. Также участникам расскажут, как кластеры объединяют художников, дизайнеров, IT‑специалистов, предпринимателей, стимулируя междисциплинарные проекты. Спикерами станут куратор дизайн-резиденции Flacon space х Парковый Марина Сваткова, управляющая событийным пространством «Артхаб» Дарья Аксенова, а также проектный продюсер молодежной резиденции «Башня» Татьяна Обухова. Начало в 18:00, необходима предварительная регистрация по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.