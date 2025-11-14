Кишинев попал в рейтинг самых дорогих ипотечных кредитов: В «хорошие времена» многие молдавские семьи не могут позволить себе собственное жилье из-за огромных процентов

Кишинёв — среди самых дорогих столиц Европы по ипотеке.
Кишинёв оказался в числе самых дорогих столиц Европы по стоимости ипотечных кредитов. Ежемесячный платёж по ипотеке на 25 лет «съедает» 78% средней зарплаты жителя молдавской столицы. Средняя цена квартиры — 75 500 евро, а полная стоимость кредита достигает 144 300 евро при ставке 8,1% — одной из самых высоких в Европе.
Для сравнения, в Бухаресте ипотека забирает 48% дохода, а в Мадриде и Риме — лишь 42% и 38% соответственно. В Праге, Варшаве и Будапеште нагрузка также остаётся высокой — от 72% до 97% зарплаты, пишет bani.md.
Эксперты предупреждают: высокая стоимость кредитов делает жильё в Кишинёве всё менее доступным.
