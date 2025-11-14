Все еще не готовы к зиме: в Уфе 35 управляющих компаний не устранили недочеты по отоплению

Тристан также отметил, что 35 управляющих компаний до сих пор не выполнили все требования по подготовке к зимнему периоду. Он предупредил, что если недочеты не будут устранены до 1 декабря, то названия этих УК будут официально обнародованы, а к нарушителям применят меры административного воздействия в соответствии с законодательством.