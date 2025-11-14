Все еще не готовы к зиме: в Уфе 35 управляющих компаний не устранили недочеты по отоплению

Сегодня, 14 ноября, первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников провел заседание городского оперативного штаба. В совещании приняли участие представители Государственного комитета Башкирии по жилищному и строительному надзору, прокуратуры, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и районных администраций.
Начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Антон Тристан сообщил, подача тепла идет в штатном режиме без чрезвычайных происшествий. По его словам, среднесуточное количество обращений по вопросам отопления составляет 30−40, при этом наибольшее их число поступает из Калининского и Октябрьского районов.
Тристан также отметил, что 35 управляющих компаний до сих пор не выполнили все требования по подготовке к зимнему периоду. Он предупредил, что если недочеты не будут устранены до 1 декабря, то названия этих УК будут официально обнародованы, а к нарушителям применят меры административного воздействия в соответствии с законодательством.
