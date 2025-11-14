«Я колбасы везу, там какое-то настоящее мясо». Певец Дима Билан сказал, что привозит из Беларуси

Заслуженный артист России Дима Билан во время пресс-конференции в Минске 14 ноября признался, что привозит из Беларуси колбасы. Подробности пишет БелТА.
Исполнитель, отвечая на вопрос о том, что везет из Беларуси, сказал:
— Я буду правду говорить, ладно? Я колбасы везу. Они очень вкусные. И очень полезные. Там какое-то правильное, настоящее мясо, — заметил исполнитель.
Билан добавил, что это у него прописано в ежедневнике отдельной статьей.
Ранее певец Дима Билан обратился к белорусам накануне своего концерта в «Минск-Арене», который состоится 15 ноября: «Минск, я замотался и забыл сообщить!».
Тем временем известный дрессировщик Эдгар Запашный назвал любимые белорусские продукты: «Молочка и драники».