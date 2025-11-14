Минюст включил Кривошеева*, Костюченко* и Ениколопова* в список иноагентов

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистов Кирилла Кривошеева*, Елену Костюченко* и экономиста Рубена Ениколопова*, сообщается на сайте ведомства.
«Четырнадцатого ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Р. С. Ениколопов*, Е. Г. Костюченко*, К. С. Кривошеев*, а также общество с ограниченной ответственностью “Форпост*”, — говорится в сообщении.
Как отмечают в Минюсте, все трое проживают в настоящее время за границей. Им, в частности, вменяется создание или распространение материалов других иностранных агентов или организаций, признанных нежелательными в РФ.
* признаны иноагентами.