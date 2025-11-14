Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст включил Кривошеева*, Костюченко* и Ениколопова* в список иноагентов

Журналистов Костюченко, Кривошеева и экономиста Ениколопова признали иноагентами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистов Кирилла Кривошеева*, Елену Костюченко* и экономиста Рубена Ениколопова*, сообщается на сайте ведомства.

«Четырнадцатого ноября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Р. С. Ениколопов*, Е. Г. Костюченко*, К. С. Кривошеев*, а также общество с ограниченной ответственностью “Форпост*”, — говорится в сообщении.

Как отмечают в Минюсте, все трое проживают в настоящее время за границей. Им, в частности, вменяется создание или распространение материалов других иностранных агентов или организаций, признанных нежелательными в РФ.

* признаны иноагентами.