МВД задержало администраторов Telegram-каналов, использовавшихся аферистами

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сотрудники УБК МВД России задержали администраторов Telegram-каналов, позволявших аферистам использовать арендованные аккаунты.
«️При содействии коллег из Астраханской области и Луганской Народной Республики, а также в сотрудничестве с центром безопасности MAX пресечена деятельность двух Telegram-каналов, позволявших мошенникам ежедневно использовать более тысячи арендованных аккаунтов в мессенджерах для обмана граждан России», — рассказали в ведомстве.
Против задержанных в возрасте 16 и 18 лет завели уголовные дела по статье об организации деятельности по передаче абонентских номеров и информации.
Закон об уголовной ответственности за организацию такой деятельности вступил в силу 1 сентября. За это грозит:
штраф до 700 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового;либо принудительные работы на срок до трех лет;либо лишение свободы на тот же срок.
Участие в подобной деятельности повлечет штраф до 300 тысяч рублей, или в размере дохода за период до года, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.