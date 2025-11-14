Ричмонд
В Госдуме хотят ввести штраф за авторизацию через зарубежные сервисы

В Госдуму внесли проект о штрафах за авторизацию через зарубежные сервисы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В России могут ввести штраф владельцам сайтов за авторизацию пользователей через иностранные сервисы, следует из текста законопроекта, размещенного в электронной базе Госдумы.

«Проектом федерального закона “О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях” предлагается установить административную ответственность за неисполнение владельцем информационного ресурса обязанности проводить авторизацию пользователей, находящихся на территории России, одним из способов, предусмотренных Законом об информации», — говорится в документе.

За нарушение гражданам полагается штраф в размере от десяти до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических — от 500 тысяч до 700 тысяч.

В пятницу первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин подчеркнул, что законопроект не затронет рядовых пользователей интернета.

Он напомнил, что два года назадпоявилась норма, согласно которой авторизация пользователей на территории России возможна одним из следующих способов: через номер мобильного телефона, через ЕСИА или ЕБС, либо с использованием российского сервиса авторизации.