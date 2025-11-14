14 ноября в Иркутске не стало музыканта Константина Джименеса. Руководитель духового оркестра в Нижнеудинске ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщил портал Байкал24. Константин родился в 1946 году в Шанхае. С юных лет он проявлял интерес к музыке, осваивая струнные инструменты в Доме пионеров, а затем увлекся духовыми. После службы в армии, где он выступал в оркестрах, Джименес получил музыкальное образование и начал работать в детской музыкальной школе.