Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

14 ноября в Иркутске не стало музыканта Константина Джименеса

Руководитель духового оркестра в Нижнеудинске ушел из жизни в возрасте 79 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

14 ноября в Иркутске не стало музыканта Константина Джименеса. Руководитель духового оркестра в Нижнеудинске ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщил портал Байкал24. Константин родился в 1946 году в Шанхае. С юных лет он проявлял интерес к музыке, осваивая струнные инструменты в Доме пионеров, а затем увлекся духовыми. После службы в армии, где он выступал в оркестрах, Джименес получил музыкальное образование и начал работать в детской музыкальной школе.

— В 1995 году коллектив оркестра в Нижнеудинске участвовал в заключительном марш-параде по Красной площади. Константин Анжелович получил звание Заслуженного работника культуры РФ, а его оркестр считался одним из лучших в Иркутской области, — сообщают коллеги музыканта.

Для многих в культурной сфере Константин Анжелович Джименес навсегда останется в памяти как выдающийся маэстро из Нижнеудинска.