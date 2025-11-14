Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области планируются изменения в организации экзаменов

ЕГЭ в Ростовской области стартует ориентировочно с 1 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, как и по всей стране, планируются изменения в организации школьных выпускных экзаменов. Об этом можно судить по информации на сайте Рособрнадзора.

В частности, «с текущего учебного года, основной период ЕГЭ и ОГЭ должен начинаться не ранее 1 июня, чтобы обучающиеся успевали полностью завершить освоение всех предметов». Приказы с расписанием экзаменов на 2026 год уже утвердили в Минпросвещения и Рособрнадзоре. Документы готовят к регистрации в Минюсте.

Кроме того, до конца 2027 года на портале Госуслуг станут доступны различные сервисы, связанные с проведением ЕГЭ. Речь идет о широком спектре возможностей — от подачи заявления и решения пробных вариантов до получения результатов и направления апелляции.

Также ведется обновление технологической инфраструктуры ЕГЭ. В 2026 году в 21 регионе стартует пилотный проект по организации ЕГЭ с использованием станций на операционной системе «Линукс» и российском ПО. Для тестирования планируются пять всероссийских тренировочных мероприятий.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.