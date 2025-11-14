В Ростовской области планируются изменения в организации экзаменов

В Ростовской области, как и по всей стране, планируются изменения в организации школьных выпускных экзаменов. Об этом можно судить по информации на сайте Рособрнадзора.
В частности, «с текущего учебного года, основной период ЕГЭ и ОГЭ должен начинаться не ранее 1 июня, чтобы обучающиеся успевали полностью завершить освоение всех предметов». Приказы с расписанием экзаменов на 2026 год уже утвердили в Минпросвещения и Рособрнадзоре. Документы готовят к регистрации в Минюсте.
Кроме того, до конца 2027 года на портале Госуслуг станут доступны различные сервисы, связанные с проведением ЕГЭ. Речь идет о широком спектре возможностей — от подачи заявления и решения пробных вариантов до получения результатов и направления апелляции.
Также ведется обновление технологической инфраструктуры ЕГЭ. В 2026 году в 21 регионе стартует пилотный проект по организации ЕГЭ с использованием станций на операционной системе «Линукс» и российском ПО. Для тестирования планируются пять всероссийских тренировочных мероприятий.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.