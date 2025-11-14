В России ничем не занятой молодежи меньше, чем в США

ПЕРМЬ, 14 ноя — РИА Новости. Доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет, которая вообще ничем не занимается в России составляет 8%, в США этот показатель достиг 14%, заявил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Выездное заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодежь и дети» состоялось в пятницу в Перми.
«По данным Организации экономического сотрудничества, доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет, которая вообще ничем не занимается, так называемое “поколение NEET”, в нашей стране — 8%, тогда как в США это 14%, в Испании — 16%, Италии — 23%, Турции — 28%», — отметил Гуров на заседании, его слова приводит пресс-служба губернатора ЯНАО.
Поколение NEET, (от английского Not in Education, Employment or Training) — представители молодежи, которые не учатся, не работают и не занимаются повышением квалификации. Термин впервые появился в конце XX века в Великобритании.