В России ничем не занятой молодежи меньше, чем в США

«По данным Организации экономического сотрудничества, доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет, которая вообще ничем не занимается, так называемое “поколение NEET”, в нашей стране — 8%, тогда как в США это 14%, в Испании — 16%, Италии — 23%, Турции — 28%», — отметил Гуров на заседании, его слова приводит пресс-служба губернатора ЯНАО.