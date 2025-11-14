ЦБ рассказал, когда банки обязаны отказать в выдаче карты

«С 1 сентября 2025 года банк обязан отказать клиенту в заключении договора об использовании электронных средств платежа, то есть выдаче карты или открытии онлайн-банка, если сведения о нем есть в базе данных Банка России о мошеннических операциях. Банк уведомит об этом человека и укажет причины отказа», — сообщил регулятор, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале.