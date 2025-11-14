Нужно ли мыть сырую курицу?

В ноябре Совет по информированию о пищевой безопасности Австралии (Food Safety Information Council, FSIC) сообщил, что мытье сырого куриного мяса провоцирует смертельно опасные инфекции. Ученые написали, что на куриной коже остается множество патогенных микроорганизмов, которые во время мытья «разбрызгиваются» по всем поверхностям, увеличивая риски пищевых отравлений. Специалисты назвали мытье мяса опасной привычкой и предложили домохозяйкам размораживать курицу в отдельных контейнерах, чтобы их сок больше ни с чем не взаимодействовал, а перед готовкой промокнуть лишнюю влагу бумажным полотенцем.