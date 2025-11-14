Нужно ли мыть сырую курицу?

Мыть сырое мясо курицы перед приготовлением можно. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Врач-эпидемиолог также опроверг слухи об опасности мытья куриного мяса. Он подчеркнул, что это не приводит к распространению бактерий на кухне и не увеличивает риски возникновения заболеваний пищевого происхождения.
Откуда пошел этот слух?
В ноябре Совет по информированию о пищевой безопасности Австралии (Food Safety Information Council, FSIC) сообщил, что мытье сырого куриного мяса провоцирует смертельно опасные инфекции. Ученые написали, что на куриной коже остается множество патогенных микроорганизмов, которые во время мытья «разбрызгиваются» по всем поверхностям, увеличивая риски пищевых отравлений. Специалисты назвали мытье мяса опасной привычкой и предложили домохозяйкам размораживать курицу в отдельных контейнерах, чтобы их сок больше ни с чем не взаимодействовал, а перед готовкой промокнуть лишнюю влагу бумажным полотенцем.
Онищенко призвал россиян сдержанно относиться к подобным высказываниям. По его словам, нет ничего страшного в том, чтобы помыть курицу, тем более что после термической обработки свежей курицы вероятность получить пищевое отравление минимальна.
«Я не согласен с этой оценкой, на самом деле это не так. Потому что любая технология готового продукта предусматривает термическую обработку, гарантирующую безопасность даже контаминированного мяса, то есть уже зараженного», — подчеркнул Онищенко.
По словам Онищенко, риск пищевых заболеваний возможен только при одном условии, если будет нарушена технология термической обработки сырого мяса.
Как выбрать качественное куриное мясо?
При выборе свежего мяса следует обращать внимание на срок годности, внешний вид продукта, его запах и цвет.
Основные признаки качественного мяса:
- цвет — кожа чистая, бледно-желтого цвета с розовым оттенком, без кровоподтеков, слизи и зеленых пятен;
- запах — не гнилостный, не кислый и не тухлый;
- внешний вид — мясо не должно быть мягким, дряблой консистенции и при нажатии пальцем на тушку свежее мясо довольно быстро возвращается в прежнюю форму.
Сколько времени нужно готовить курицу?
По данным Роспотребнадзора, в мультиварке куриное филе нужно варить в среднем около 25 минут, замороженную курицу специалисты рекомендуют класть в холодную воду и после ее закипания варить 30 минут. Жарка на сковороде, в зависимости от размера нарезки, займет 15−20 минут.