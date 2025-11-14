В фонд «Защитники Отечества» обратились уже более 14 тыс. ветеранов СВО

Президент России Владимир Путин поддержал смягчение требований при приеме на госслужбу для бойцов СВО. Власти и общество совместно предпринимают новые меры для профессиональной и социальной интеграции ветеранов. При поддержке фонда «Защитники Отечества» они проходят обучение, получают помощь с трудоустройством и реабилитацию, осваивают мирную профессию и становятся опорой для других — каждая такая судьба о мужестве и внутреннем возрождении. В материале «Газеты.Ru» — рассказы тех, кто смог начать с чистого листа: стал наставником, педагогом, мастером или волонтером, продолжая служить обществу в мирное время.