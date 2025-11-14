Главные новости за неделю 10−14 ноября 2025 года

НАБУ задержало пять человек по делу о коррупции в сфере энергетики
Путин и Токаев приняли Декларацию о стратегическом партнерстве
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Москве подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
ФСБ предотвратила угон МиГ-31 с «Кинжалом»
Федеральная служба безопасности РФ сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского истребителя МиГ-31 с «Кинжалом». Украинские разведчики пытались завербовать российских летчиков за $3 млн. Военнослужащим предлагалось направить самолет к базе НАТО в Румынии.
Саркози освободили из тюрьмы под судебный контроль
Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего президента Франции Николя Саркози об освобождении его из тюрьмы и переводе под судебный контроль. Ему запрещено покидать территорию Франции, а также общаться с любым действующим министром юстиции страны на время судебного разбирательства.
Трамп подписал временный бюджет, завершив рекордный шатдаун
Президент США Дональд Трамп подписал документ о временном бюджете правительства до 30 января, завершив шатдаун, длившийся 43 дня. Это был самый продолжительный перерыв в работе федеральных ведомств в истории страны. Принять полноценный бюджет Конгресс должен до конца финансового года, иначе шатдаун может возобновиться.