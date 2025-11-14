Ричмонд
Главные новости за неделю 10−14 ноября 2025 года

Дайджест главных новостей 10—14 ноября 2025. Рассказываем, чем запомнилась прошедшая неделя. Что происходило в России и мире — читайте в нашем материале.

НАБУ задержало пять человек по делу о коррупции в сфере энергетики

Источник: Reuters

В деле о коррупции в энергетике на Украине предъявлены обвинения семи лицам, в том числе бизнесмену Тимуру Миндичу, пять фигурантов задержаны. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича.

Путин и Токаев приняли Декларацию о стратегическом партнерстве

Источник: Пресс-служба Президента России

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев после переговоров в Москве подписали Декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

ФСБ предотвратила угон МиГ-31 с «Кинжалом»

Источник: РИА "Новости"

Федеральная служба безопасности РФ сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского истребителя МиГ-31 с «Кинжалом». Украинские разведчики пытались завербовать российских летчиков за $3 млн. Военнослужащим предлагалось направить самолет к базе НАТО в Румынии.

Саркози освободили из тюрьмы под судебный контроль

Источник: Reuters

Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего президента Франции Николя Саркози об освобождении его из тюрьмы и переводе под судебный контроль. Ему запрещено покидать территорию Франции, а также общаться с любым действующим министром юстиции страны на время судебного разбирательства.

Трамп подписал временный бюджет, завершив рекордный шатдаун

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал документ о временном бюджете правительства до 30 января, завершив шатдаун, длившийся 43 дня. Это был самый продолжительный перерыв в работе федеральных ведомств в истории страны. Принять полноценный бюджет Конгресс должен до конца финансового года, иначе шатдаун может возобновиться.

