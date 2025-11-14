Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 15 ноября 2025

Отключение света в Иркутске 15 ноября 2025 года коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет38», специалисты проведут плановый ремонт на электрических сетях.
Отключение света в Иркутске 15 ноября 2025.
В Свердловском районе по большей части адресов света не будет ночью в течение двух и четырех часов.
В Ленинском районе временные неудобства коснутся жителей домов на улицах Олега Кошевого, Покрышкина, Саратовская с 9 утра до 17 вечера. По остальным адресам свет отключат до обеда.
Меньше всего адресов, где отключат электроэнергию, будет в Октябрьском районе. Правобережном районе на протяжении всего дня по разным адресам будет прекращено энергоснабжение.
С более подробной информацией о том, где пройдет отключение света в Иркутске 15 ноября 2025, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.