Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 15 ноября 2025

Свет отключат в четырех районах Иркутска 15 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 15 ноября 2025 года коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет38», специалисты проведут плановый ремонт на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 15 ноября 2025.

В Свердловском районе по большей части адресов света не будет ночью в течение двух и четырех часов.

В Ленинском районе временные неудобства коснутся жителей домов на улицах Олега Кошевого, Покрышкина, Саратовская с 9 утра до 17 вечера. По остальным адресам свет отключат до обеда.

Меньше всего адресов, где отключат электроэнергию, будет в Октябрьском районе. Правобережном районе на протяжении всего дня по разным адресам будет прекращено энергоснабжение.

С более подробной информацией о том, где пройдет отключение света в Иркутске 15 ноября 2025, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.