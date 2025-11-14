Игра на повышение. Сколько будет стоить красная икра к праздникам

Цены на красную икру к новогоднему столу поднимутся на 10%, сообщила aif.ru завкафедрой отраслевых рынков факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Антонина Шаркова. Вылов лососей в этом году превышает прошлогодний уровень, поэтому и подорожание будет на уровне или чуть выше инфляции.
Как посчитали в Росстате, в сентябре 2024 года килограмм лососевой икры стоил 6,9 тыс. руб., а в сентябре 2025 года — уже 9,4 тыс. руб., цены выросли более чем на 35%. Схожие данные приводят аналитики сервиса «Контур. Маркет», там зафиксировали рост в 33%.
«Цены на красную икру меняются сезонно, минимум традиционно приходится на июль-август, — отмечает Шаркова. — Например, по данным Нацрыбресурса, горбуша и кета на Дальнем Востоке в июле в опте подешевели на 4,3%. Расти цены начинают в сентябре-октябре, по мере приближения пика спроса, который приходится на новогодние праздники. Этот год исключением не станет, икра может подорожать на 10%».
Резкий скачок цен на икру объясняется совокупностью факторов. В первую очередь, сокращением объемов добычи — в 2024 году на Дальнем Востоке выловили только 235,5 тыс. тонн лососей, это минимум за последние 20 лет, объясняет Шаркова. Отклонение от прогнозируемых объемов составило почти 27%. Кроме того, в 2024 году Минсельхоз ввел ограничения на промышленный вылов лосося. В этом году ситуация начала стабилизироваться, к 10 ноября вылов достиг 335 тыс. тонн — это уже на 43% больше, чем в тот же период 2024 года, отчитались во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
«Для Дальнего Востока характерна двухгодичная цикличность уловов горбуши — основного источника икры, это связано с жизненным циклом рыбы, — обращает внимание эксперт. — На 2023 год пришелся более “урожайный” вылов, в то время как 2024-й стал “неурожайным”, и в этом цикле на него наложилось и сокращение вылова. С 2018 по 2023 год вылов лососей колебался от 272 до 685 тыс. тонн».
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Рыбном союзе данные Росстата, кстати, подтвердить не могут. Мониторинг АКОРТ, например, показал, что в начале ноября килограмм красной икры стоит около 8 тыс. руб., что на 27,5% ниже, чем осенью прошлого года. В Рыбном союзе добавляют, что горбуша подешевела на 12%, кета — на 3%, нерка — на 23%, кижуч — на 7%. Такая разница обусловлена разной методологией подсчета, уверена Шаркова.
«Росстат учитывает потребительские цены по всем каналам продаж — то есть по рынкам, крупным сетевым магазинам и небольшим торговым точкам, — поясняет она. — АКОРТ и отраслевые ассоциации оперируют данными по оптовым и отпускным ценам, а также ценам в крупных федеральных сетях».