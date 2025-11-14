Игра на повышение. Сколько будет стоить красная икра к праздникам

Резкий скачок цен на икру объясняется совокупностью факторов. В первую очередь, сокращением объемов добычи — в 2024 году на Дальнем Востоке выловили только 235,5 тыс. тонн лососей, это минимум за последние 20 лет, объясняет Шаркова. Отклонение от прогнозируемых объемов составило почти 27%. Кроме того, в 2024 году Минсельхоз ввел ограничения на промышленный вылов лосося. В этом году ситуация начала стабилизироваться, к 10 ноября вылов достиг 335 тыс. тонн — это уже на 43% больше, чем в тот же период 2024 года, отчитались во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).