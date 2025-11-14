Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области работодатели вернули сотрудникам долги по зарплате на 25 млн руб

В донском регионе работники больше всего жалуются на нарушения по оплате труда.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области работодатели вернули сотрудникам долги по зарплате на сумму 25 млн рублей. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в Государственной инспекции труда региона.

За 10 месяцев 2025 года в Государственную инспекцию труда в Ростовской области поступило 4467 обращений. В большинстве случаев работники жаловались на нарушения по оплате труда, в том числе на задолженность по зарплате.

В 2024 году благодаря вмешательству ведомства удалось обеспечить выплату задолженности по заработной плате на сумму свыше 10 миллионов рублей.

— В 2025 году эффективность этой работы возросла: на текущий момент сумма восстановленных для работников средств уже составляет свыше 25 миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.