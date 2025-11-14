В Ростовской области работодатели вернули сотрудникам долги по зарплате на 25 млн руб

В Ростовской области работодатели вернули сотрудникам долги по зарплате на сумму 25 млн рублей. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в Государственной инспекции труда региона.
За 10 месяцев 2025 года в Государственную инспекцию труда в Ростовской области поступило 4467 обращений. В большинстве случаев работники жаловались на нарушения по оплате труда, в том числе на задолженность по зарплате.
В 2024 году благодаря вмешательству ведомства удалось обеспечить выплату задолженности по заработной плате на сумму свыше 10 миллионов рублей.
— В 2025 году эффективность этой работы возросла: на текущий момент сумма восстановленных для работников средств уже составляет свыше 25 миллионов рублей, — говорится в сообщении.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.