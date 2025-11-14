Выбросы парниковых газов в мангровых лесах сильно недооцениваются

По оценкам климатологов, стволы и крона мангровых деревьев выбрасывают примерно вдвое больше метана, чем окружающие их почвы и вода, причем источником этого газа служат не жизненные процессы в клетках мангров, а молекулы CH4, которые корневая система деревьев поглощает из почвы и воды и транспортирует в атмосферу. Вкупе с выбросами метана из почвы это на 27% снижает эффективность запасания «голубого углерода», что необходимо учитывать при оценке вклада мангровых лесов в замедление глобального потепления, подытожили ученые.