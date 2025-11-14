«Вводят в заблуждение относительно ожидаемых эффектов». Минздрав Беларуси запретил сразу семь БАД с превышением норм, включая витамины, биотин и селен

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило, что введен запрет на ввоз и обращения в стране сразу семи биологически активных добавок (БАД). Все они российского производства.
Выявленные несоответствия привели к запрету следующих БАД: Витамин D3 2000 МЕ и Витамин D3 + К2 (обе — производства ООО «Биофарм»); Vitamin D3K2 2000ME и Селен/Selenium (обе — производства ООО «Жива Продукт Про»); Витамины D3+K2 GLS, произведенные ООО «Глобал Хэлфкеар»; Вiotin (Биотин) от ООО «Сапплемент групп» (Россия); Витамин D3 МАКС (Vitamin D3 MAX) производства ООО «ВинЛаб Нутришин».
Что не так с данными БАД? Минздрав говорит:
«Рекомендуемые изготовителем суточные нормы БАД значительно превышают уровни потребления витаминов, установленные санитарно-эпидемиологическим законодательством Евразийского экономического союза и вводят в заблуждение относительно ожидаемых эффектов».
Те дозировки витаминов, которые указывает изготовитель, оказались терапевтическими. Их может назначать только врач. А БАД не является лекарством и не применяется для лечения заболеваний.
«БАДы, — напоминает Минздрав республики, — относятся к пищевым продуктам, предназначенным для восполнения дефицита питательных веществ, улучшения общего состояния организма, поддержания его».
Также, как говорят в Минздраве, несоответствия были выявлены в рамках контроля за обращением БАД в Беларуси. Он проводится органами госсаннадзора для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия белорусов.
Госорган напомнил, что большинство несоответствующей продукции продают онлайн на маркетплейсах, и посоветовал тщательно изучать информацию о продукте, не поддаваясь маркетинговым уловкам.
