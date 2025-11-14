Ричмонд
В Ростове возбудили дело в отношении адвоката, который избил коллегу по цеху

Спор между наследницами для одного юриста закончился больницей, а для второго — уголовным делом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове возбудили уголовное дело в отношении адвоката, который избил коллегу по цеху. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказал юрист Денис Веретенов.

Конфликт возник из-за дела о наследстве, в котором один юрист представлял интересы вдовы, а другой — дочери покойного.

Когда ростовчанин скончался от инфаркта, его дом унаследовали взрослая дочь и вторая жена. Однако уже пять лет вдова не пускает туда падчерицу.

В августе дочь покойного прибыла к дому вместе с судебным приставом, слесарями и юристом. Мачехи внутри не было, вместо нее на встречу подъехал ее сын-адвокат. Наследница попросила пустить ее в дом, но мужчина отказался открыть калитку. Когда слесари попытались вскрыть замок, он загородил его своим телом.

В ситуацию решил вмешаться юрист наследницы, но адвокат набросился на него с кулаками. В итоге пострадавшего увезли на «скорой» в больницу с переломом носа, трещиной в зубе, ушибами и ссадинами.

10 ноября в отношении адвоката было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».