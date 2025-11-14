На 7,55% за 5 лет: в Башкирии снижается смертность от онкологии

Сегодня, 14 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в «Гражданском диалоге» в рамках всероссийского проекта «Онкопатруль», который проходит в Центре управления республикой. Об этом сообщает администрация руководителя региона.
Проект был запущен в феврале 2019 года и направлен на профилактику онкологических заболеваний, формирование здорового образа жизни и онконастороженности у жителей страны. Уникальность акции заключается в том, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии совместно с врачами региональных онкодиспансеров проводят скрининг мужского и женского здоровья на крупных предприятиях. За шесть лет обследовали около 13 тысяч человек, из них примерно семь тысяч направили на дополнительные обследования.
Радий Хабиров в своем выступлении подчеркнул, что в Башкирии вопросам борьбы с онкологическими заболеваниями уделяется самое серьезное внимание. Он сообщил, что на развитие и модернизацию онкологической службы ежегодно выделяются значительные средства.
Глава региона также отметил, что в рамках федерального проекта «Борьба с онкозаболеваниями» было закуплено более 400 единиц оборудования. По его словам, в республике построили новый хирургический корпус онкодиспансера с поликлиникой и хирургическими отделениями, открыли Республиканский центр детской онкологии и гематологии.
Хабиров добавил, что жителям Башкирии доступны самые современные методы диагностики и лечения, телемедицинские консультации с федеральными центрами, а также действует Центр управления онкологическими рисками. Он констатировал, что благодаря комплексной работе смертность от злокачественных новообразований в республике снижается: если в 2020 году этот показатель составлял 169,6 на 100 тысяч населения, то в прошлом году — 156,8.
