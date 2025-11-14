На 7,55% за 5 лет: в Башкирии снижается смертность от онкологии

Проект был запущен в феврале 2019 года и направлен на профилактику онкологических заболеваний, формирование здорового образа жизни и онконастороженности у жителей страны. Уникальность акции заключается в том, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии совместно с врачами региональных онкодиспансеров проводят скрининг мужского и женского здоровья на крупных предприятиях. За шесть лет обследовали около 13 тысяч человек, из них примерно семь тысяч направили на дополнительные обследования.