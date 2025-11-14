Соцконтракт помог участнику СВО из Новосибирской области открыть тир

Житель города Искитима Николай Медведев заключил социальный контракт для открытия собственного лучного тира, сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области. Помощь участникам СВО в реализации бизнес-идей осуществляется по национальному проекту «Семья».
Николай Медведев с ранних лет увлекался стрельбой из лука и после возвращения из зоны боевых действий решил воспользоваться государственной поддержкой для развития собственного дела. После успешной защиты бизнес-плана он заключил соцконтракт. На полученные средства он купил специализированное оборудование, расходные материалы и открыл лучный тир «Сокол».
Уточним, в Новосибирской области с начала года государственную социальную помощь на открытие собственного дела уже получили более 2100 человек, из них около 100 — семьи участников СВО. Для них предусмотрен приоритетный порядок рассмотрения заявок на участие в программе.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.