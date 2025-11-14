В Иркутске прошел IV Межрегиональный форум женщин-предпринимателей

На форуме собралось более 300 владельцев бизнеса, руководителей, экспертов и лидеров мнений из России, Китая и Монголии для обмена опытом, поиска партнеров и получения новых знаний для развития своего дела. В программе были тематические площадки о цифровизации, молодежном предпринимательстве и международных партнерствах. Также состоялась панельная дискуссия «Стратегия успешного бизнеса». Она была посвящена личному бренду, искусственному интеллекту и балансу между работой и жизнью.