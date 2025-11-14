В Иркутске прошел IV Межрегиональный форум женщин-предпринимателей

Межрегиональный форум женщин-предпринимателей состоялся в Иркутске 12 ноября, сообщили в Министерстве экономического развития и промышленности Иркутской области. Мероприятие провели в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года и нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
На форуме собралось более 300 владельцев бизнеса, руководителей, экспертов и лидеров мнений из России, Китая и Монголии для обмена опытом, поиска партнеров и получения новых знаний для развития своего дела. В программе были тематические площадки о цифровизации, молодежном предпринимательстве и международных партнерствах. Также состоялась панельная дискуссия «Стратегия успешного бизнеса». Она была посвящена личному бренду, искусственному интеллекту и балансу между работой и жизнью.
Ключевым событием деловой части стало пленарное заседание на тему «Экономическая активность женщин — ресурс благосостояния семьи и общества». В нем приняли участие представители правительства Иркутской области. Также эксперты регионального кадрового центра подготовили серию специализированных консультаций и мастер-классов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.