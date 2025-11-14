Ричмонд
24 тонны субпродуктов птицы отправили из Ростовской области в Китай

В Ростовской области на экспорт отправили субпродукты птицы.

Источник: Комсомольская правда

За неделю в Ростовской области на экспорт в Китай оформили 24 тонны субпродуктов птицы. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.

— Качество и безопасность товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Продукция соответствует требованиям страны-импортера, — подчеркивают в надзорном ведомстве.

Нарушений в части законности происхождения субпродуктов не зафиксировали. Разрешение на вывоз выдали в системе «Аргус». Добавим, ранее крупную партию мороженой рыбы экспортировали из Таганрога в Азербайджан.

